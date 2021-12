Distribuzione Calendario Croce Gialla Ancona da 13/12

(ANSA) - ANCONA, 03 DIC - Al via il calendario della Croce Gialla di Ancona. Il presidente Alberto Caporalini, però avverte: " Occhio alle truffe". L'appuntamento con il calendario si rinnova: la distribuzione inizierà lunedì 13 dicembre. "Come negli anni passati - spiega Caporalini - la distribuzione avverrà tramite una ditta specializzata che andrà ad inserire dove possibile il calendario nei palazzi utilizzando le cassette pubblicitarie. La distribuzione dunque, dal 13 dicembre, interesserà tutto il territorio del Comune di Ancona. - aggiunge - Oltre al calendario ci sarà un bollettino postale che darà, modo alla gente di fare una piccola offerta all'associazione.

Tengo a precisare che nessuno è autorizzato a distribuire calendari per nostro conto fatta eccezione per questa azienda e che, comunque sia come, negli anni passati nessuno è autorizzato a prendere offerte".

"In caso di comportamenti anomali o richieste di denaro - prosegue Caporalini - invitiamo la cittadinanza a segnalarci ogni singolo episodio al nostro centrale chiamando lo 071/5015 o direttamente le forze dell'ordine". Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 sarà possibile ritirare il calendario della Croce Gialla presso lo Spazio Conad via Scataglini ex Auchan e in questo caso sul posto ci saranno i volontari dell'associazione tutti regolarmente in divisa ed autorizzati ad espletare questo servizio. (ANSA).