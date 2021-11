Vaccini: Farmacie Marche, anti-influenzale e 3/a dose Covid

"Anche le farmacie della regione Marche sono pronte a scendere in campo con le vaccinazioni per contrastare l'influenza, affiancando questa attività a quella già avviata per il vaccino anti-Covid, anche nella terza dose per tutte le fasce di popolazione ammesse a tale servizio". Lo annuncia in una nota Federfarma Marche. "Siamo pronti a dare il nostro contributo sul territorio, dove spesso siamo il primo presidio territoriale di prossimità", dichiara Andrea Avitabile , presidente di Federfarma Marche.

L'influenza stagionale quest'anno, spiega Avitabile, si prevede "più virulenta rispetto agli anni passati e il nostro contributo nelle vaccinazioni antinfluenzali attesta il ruolo del farmacista nella prevenzione. Lo scorso anno i contagi sono stati pochi per via della ridotta attività sociale, del divieto degli spostamenti e dell'utilizzo massiccio delle mascherine".

"Quest'anno bisognerà proteggere i soggetti fragili che, più degli altri, corrono seri rischi se contagiati", precisa il presidente di Federfarma Marche che commenta positivamente l'accordo in fase di definizione con la Regione Marche per "autorizzare le farmacie - almeno 125 in sede regionale - a somministrare dal 1 dicembre 2021 ai cittadini in fascia di rischio il vaccino antinfluenzale a carico del servizio sanitario nazionale ed eventualmente a pagamento a coloro che , non in fascia di rischio, vorranno comunque salvaguardarsi".

"Continuiamo anche a somministrare il vaccino anti Covid (ne sono stati somministrate nelle farmacie più di 40mila dosi), anche nella terza dose - sottolinea Avitabile - stiamo riscuotendo consenso in queste attività a conferma del fatto che se i cittadini possono scegliere, hanno più facilità a vaccinarsi dal farmacista di fiducia, per questione di accessibilità, di confidenza, di rapporto personale". (ANSA).