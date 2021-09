Vaccini: Marche,via a 3/a dose ospiti Rsa-residenze protette

"La Regione Marche, anche per evitare che alcuni focolai che si sono sviluppati nelle Rsa possano portare a conseguenze peggiori, ha avviato il percorso per la somministrazione della terza dose alle persone ospiti nelle Rsa e residenze protette". Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini a margine della seduta del Consiglio regionale. "Ho saputo - ha aggiunto - che il commissario ha inviato un atto per autorizzare tutte le altre regioni, noi abbiamo anticipato di un giorno".(ANSA).