Rigonfiamento mura Castelleone di Suasa, due abitazioni evacuate

(ANSA) - CASTELLEONE DI SUASA, 25 SET - Sono sotto osservazione le mura della rocca dI Casteleone di Suasa.

L'allarme, ricordando quanto avvenuto nella vicina Corinaldo a febbraio scorso, è scattato dopo la segnalazione di un residente per un anomalo rigonfiamento di una porzione dello storico manufatto risalente all'XI-XII secolo. L'anomalia, fa sapere l'amministrazione comunale, in realtà si riscontra anche in foto di qualche anno fa. Ma per precauzione sono scattati comunque i controlli, prima con i tecnici dell'Unione dei Comuni Misa e Nevola; poi con l'ingegnere del comando dei vigili del fuoco di Ancona.

Nel verbale di quest'ultimo, redatto a seguito di un'ispezione visiva, si indica in via precauzionale di evacuare i residenti dell'abitazione sottostante e dell'abitazione sopra il tratto di storiche mura e, allo stesso tempo, di agire per la messa in sicurezza. Quindi è stata emessa l'ordinanza di sgombero per i residenti, inviata anche a tutti gli enti preposti; sono in corso l'affidamento a un ingegnere abilitato e l'individuazione della ditta per le opere di messa in sicurezza. Lo scopo è far rientrare al più presto i residenti nelle proprie abitazioni, spiega il Comune di Castelleone di Suasa. (ANSA).