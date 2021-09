Pesca: vendita abusiva al Mandracchio di Ancona, sequestro 215 kg

Durante verifiche sulla vendita di prodotti ittici al Mandracchio di Ancona sono stati sequestrati in totale 215 kg di pesce e molluschi per un valore commerciale di 2.200 euro e contestate violazioni amministrative per 5.164 euro. I provvedimenti sono scattati durante mirati controlli eseguiti da personale della Stazione Navale della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera con il supporto del Servizio Veterinario dell'Asur - Area Vasta 2. L'attività era finalizzata a reprimere il fenomeno della vendita abusiva di prodotto ittico nella zona del Molo Mandracchio nel porto di Ancona.

Dai controlli, fa sapere la Guardia di finanza, "è emerso che diversi venditori erano privi di autorizzazione alla vendita ambulante e della documentazione attestante la provenienza del prodotto ittico. Inoltre, le condizioni igieniche del pescato, esposto agli agenti atmosferici, conservato in cassette di polistirolo, privo del ghiaccio necessario a garantire la corretta conservazione, sono apparse precarie e potenzialmente pericolose per inconsapevoli acquirenti. Il pescato veniva posizionato per la vendita su bancali di legno a ridosso della strada, o adagiato direttamente sul manto stradale, con diretta esposizione all'inquinamento del traffico veicolare del porto".

E' stato interamente sequestrato e certificato per non commestibilità il prodotto ittico rinvenuto, privo delle obbligatorie indicazioni relative alla etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità, e delle informazioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela del consumatore a garanzia della salute umana e della sicurezza alimentare. Sarà destinato allo smaltimento attraverso ditta specializzata ed autorizzata. Il personale Asur - Area Vasta 2 di Ancona ha eseguito controlli direttamente a bordo dei pescherecci ormeggiati in banchina, intenti nella vendita del prodotto ittico fresco, per verificare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e la loro commestibilità, eseguendo un'ispezione visiva ed organolettica del prodotto, impartendo specifiche prescrizioni di adeguamento. (ANSA).