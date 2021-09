Piromane dà fuco a tre auto davanti discoteca Civitanova

Tre auto in sosta date alle fiamme nella notte in via della Rete, davanti alla discoteca "Donoma" di Civitanova Marche (Macerata). Alle ore 4.45 personale del locale Commissariato di Pubblica sicurezza è intervenuto sul posto. L'incendio è stato subito domato dai Vigili del Fuoco subito in azione. Sono in corso serrate indagini degli agenti del Commissariato e della Polizia Scientifica: spunti sono arrivati da quanto riferito da un operatore della Guardia di Finanza i quale, libero dal servizio, ha tentato di inseguire il piromane, riuscito a dileguarsi; ma anche dai primi riscontri forniti dai Vigili del Fuoco. (ANSA).