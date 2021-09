Comunali: Marche, al voto 28 città tra cui San Benedetto del Tronto

Sono 28 i Comuni marchigiani che il prossimo 3 e 4 ottobre saranno chiamati al rinnovo dei consigli comunali e dunque alla scelta dei nuovi sindaci.

Stamani, alle 12, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste. Tra i Municipi al voto c'è anche San Benedetto del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) che si presenterà alle urne con cinque candidati a sindaco. Oltre all'uscente Pasqualino Piunti, sostenuto dal centrodestra unito, sono scesi in campo anche Aurora Bottiglieri con il supporto del centrosinistra e in particolare del Pd; Paolo Canducci, che gode dell'appoggio tra gli altri del Psi e di Azione; Serafino Angelini del M5s e Antonio Spazzafumo che gode anche del sostegno di Italia Viva.

Se San Benedetto del Tronto con i suoi 40.522 elettori è la piazza più importante di questa tornata elettorale nelle Marche, ci sono altri due Comuni che richiamano l'attenzione in quanto simbolo della distruzione causata dai terremoti del 2016, e sono: Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e Muccia (Macerata). In entrambi i paesi la corsa elettorale sarà a 2. Ad Arquata saranno in campo l'attuale facente funzione sindaco, Michele Franchi con la lista "Uniti per Arquata" e Piergiorgio De Marco con "Ricostruiamo Arquata". A Muccia si ricandida l'uscente Mario Baroni con la lista civica "La Torre" che competerà con Giuseppe Abruzzo (civica "Muccia verso il futuro"). (ANSA).