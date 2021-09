Musica: Martha Argerich a 100/a stagione Amici Musica Ancona

(ANSA) - ANCONA, 01 SET - Gli Amici della Musica 'Guido Michelli' festeggiano la centesima stagione presentando alle Muse di Ancona il 1 novembre la leggenda del pianoforte Martha Argerich, "un evento eccezionale - secondo il direttore artistico Guido Barbieri che ha presentato la rassegna - reso possibile grazie alla collaborazione con Marche Concerti, che resta per ora l'unica data italiana della grande pianista di origine argentina". Nel concerto (fuori abbonamento), Argerich sarà accompagnata da altri musicisti: la giovane pianista greca Theodosia Ntokou, nel Concertino op.98 per due pianoforti di Shostakovich, i Virtuosi Italiani, nel magnifico Quintetto op.44 di Schumann e la figlia e attrice Anne Dutoit, avuta dal direttore d'orchestra Charles Dutoit, con cui presenterà assieme agli altri il Carnevale degli animali di Saint Saens. Ma la rassegna presenta anche altri ospiti internazionali, tra cui lo straordinario pianista russo Nicolaij Luganskij, la violinista Carolin Widmann assieme al pianista Dénes Vàrion. Un altro pianista, Nelson Goerner sarà protagonista del Concerto di Natale il 21 dicembre, con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana nel Primo Concerto di Brahms. In omaggio al settimo centenario della morte di Dante, la stagione si apre il 3 ottobre all'Auditoriun della Mole con l'originale concerto 'Vox in bestia', già presentato su Rai Radio3, dedicato agli animali della Divina Commedia. Il programma alterna musiche trecentesche e contemporanee di Fabrizio De Rossi Re (Inferno), Matteo Franceschini (Purgatorio) a Alessandro Solbiati (Paradiso), eseguite alla chitarra elettrica da Peppe Frana, presentando un prontuario di animali divini col soprano Laura Catrani, lo scrittore Tiziano Scarpa, testi e voce narrante, e le video animazioni di Gian Luigi Toccafondo. (ANSA).