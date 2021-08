Musica: chiusura 100/o Mof, 115 manifestazioni in 33 luoghi

A Macerata 115 manifestazioni in 33 luoghi diversi hanno formato il Macerata Opera Festival 2021 100x100 Sferisterio realizzato da più di 550 fra artisti, tecnici e professionisti dello spettacolo e seguito da quasi 22mila persone. Aperto a fine maggio, ricorda il Mof, con le attività Education, per la prima volta sul palcoscenico dell'Arena, il programma festivaliero per il centenario si è poi articolato dalla nuova produzione di Aida (in scena dal 23 luglio) sino a oggi, 13 agosto, con l'ultima rappresentazione della Traviata: 22 giorni di intensa attività nel segno del coinvolgimento al "100x100" di pubblico e artisti, forme diverse e diverse prospettive, fra opere, appuntamenti crossover, Palco Reverse, InclusivOpera, incontri, mostre e attività per i più piccoli.

Inoltre la Notte dell'Opera e la novità 2021 "Aspettando la notte dell'opera", ciclo di appuntamenti settimanali che hanno segnato il percorso di avvicinamento al cuore della manifestazione da giugno in poi. "Sono dati che vanno al di sopra delle nostre aspettative e che testimoniano il grande lavoro che ha preceduto le celebrazioni del centenario - commenta il presidente dell'Associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata -. Lo Sferisterio è il simbolo identitario della nostra comunità che grazie al sostegno di tutti noi e della Regione Marche può aspirare a diventare un luogo sempre più riconosciuto e riconoscibile, a livello nazionale e internazionale, e punto di riferimento per le attività culturali del territorio. Lo Sferisterio è un luogo unico, amato da tutti, di cui dobbiamo andare fieri e del quale dobbiamo prenderci cura; un luogo dell'anima che ispira, ogni volta, nuove prospettive e nuovi progetti". (ANSA).