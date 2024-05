Caracciolo, Manconi, Stefanelli a Passaggi Festival

Lucio Caracciolo, Roby Facchinetti, Barbara Stefanelli, Luigi Manconi, Alessandro Cattelan, Daniele Bossari, Alessandra Mussolini, Luca Bizzarri, Nando Dalla Chiesa, Marcello Veneziani sono alcuni degli ospiti della 12/a edizione di Passaggi Festival, appuntamento letterario dedicato alla saggistica e alla 'non fiction' in programma a Fano (Pesaro Urbino) dal 26 al 30 giugno. In calendario presentazioni librarie, laboratori, mostre, spettacoli, tutto a ingresso gratuito tra il cento storico e il lungomare. Si parte da piazza XX Settembre, dove la rassegna si aprirà con Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista di geopolitica Limes, seguito da Luigi Manconi autore di "Poliziotto-Sessantotto.

Violenza e democrazia" (Il Saggiatore), al quale sarà consegnato il Premio Passaggi 2024 (giovedì 27 giugno). Sul palco centrale (venerdì 28 giugno) anche il conferimento del Premio giornalistico 'Andrea Barbato' a Barbara Stefanelli che presenterà il suo "Love harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi", edito da Solferino. Del coraggio delle donne parlerà anche il secondo appuntamento della serata con Nando Dalla Chiesa, presidente del comitato scientifico di Passaggi, che presenterà il suo libro "Le Ribelli. Storie di Donne che hanno sfidato la Mafia per amore" (Solferino), insieme all'attrice Beatrice Luzzi e alla giornalista Alessandra Longo.

Tra gli altri ospiti della kermesse Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, autore de "L'amore necessario. La forza che muove il mondo" (Marsilio); Roby Facchinetti, voce dei Pooh, che sabato 29 presenterà il suo "Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l'amore" (Sperling & Kupfer) e Alessandra Mussolini, volto noto della politica italiana, con "Il gioco del buio" (Minerva) che racconterà, attraverso gli occhi di una bambina, i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della vita dell'autrice (domenica 30).

Nella piazza del Pincio, sede della rassegna "Fuori Passaggi Music&Social" dedicata al pubblico più giovane, saranno di scena tra gli altri Luca Bizzarri con il suo "Beati noi che non capiamo un cazzo" (Mondadori) e il duo romano delle Eterobasiche con "Romanzo di un maschio" (Einaudi).

Il quattrocentesco Chiostro delle Benedettine e l'ex chiesa di San Francesco a cielo aperto sono le sedi delle rassegne dedicate a economia, intelligenza artificiale, politica, femminile, scienze, arte, filosofia e storia. La rassegna centrale del festival sarà 'Futuropresente' sulla lla rivoluzione digitale e collegata al tema dell'edizione 2024 'L'errore e l'artificio'. In programma, fra gli altri, Piero Formica con "Intelligenza umana e intelligenza artificiale" (Pendragon) e Giusella Finocchiaro con "Quali regole per l'intelligenza artificiale?" (Il Mulino).

Attinente al tema del festival anche il libro ospite della rassegna sulla scienza (in collaborazione con l'Università di Camerino), 'Storie di errori memorabili' (Laterza) di Piero Martin, intervistato dal rettore Unicam, Graziano Leoni. Nella rassegna di economia ci saranno la presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani con "La rivoluzione degli outsider" (Rizzoli); l'ex presidente Inps Pasquale Tridico (26/6) con "Governare l'economia per non essere governati dai mercati" (Castelvecchi); Veronica De Romanis, intervistata da Brunella Bolloli, che parlerà de "Il pasto gratis. Dieci anni di spesa pubblica senza costi (apparenti)" (Mondadori).

Politica e attualità con Antonio Padellaro autore di "Solo la verità, lo giuro" (Piemme), intervistato da Elisabetta Stefanelli, e Agostino Miozzo che presenta "Proteggere le comunità. Prevenire e gestire le catastrofi naturali" (Ecra). La rassegna "Storia e Storie" proporrà quattro personaggi : Giacomo Matteotti, Alcide de Gasperi, Golda Meir e il fabrianese Torello Latini con i libri scritti rispettivamente da Mautro Canali, Antonio Polito, Elisbetta Fiorito e Gianluca Conti.

Durante Passaggi Festival si parlerà anche di arte, filosofia, vini e libri, benessere (tra gli ospiti Daniele Bossari), libri per bambini e ragazzi, graphic novel e fumetti, musica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA