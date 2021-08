Durdust suonerà a concerto in memoria Troiani,ricavato a Ail

In piazza del Popolo ad Ascoli, domenica 29 agosto, il direttore artistico Dario 'Dardust' Faini si esibirà insieme agli artisti internazionali Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Saturnino Celani, con la partecipazione dell'attrice ascolana Alice Pagani. L'incasso del concerto sarà devoluto alla sezione Ail di Ascoli Piceno, presieduta da Giuliano Agostini, per la ricerca e le attività del reparto di Ematologia dell'ospedale Mazzoni di Ascoli, guidata dal primario Piero Galieni.

"Sarà una bellissima serata - commenta il sindaco Marco Fioravanti - in ricordo di Alessandro Troiani, scomparso a causa di una leucemia". Il concerto si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid: "invito tutti - conclude il primo cittadino - a partecipare, per dare una mano a chi ogni giorno lavora per salvaguardare la nostra salute". (ANSA).