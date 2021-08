Strage discoteca: Marche, 8/12 Giornata divertimento sicuro

L'8 dicembre di ogni anno nelle Marche, anche per ricordare la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) in cui nel 2018 morirono cinque adolescenti e una madre 39enne e 200 persone rimasero ferite, sarà celebrata la "Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza". L'ha deciso il Consiglio regionale approvando all'unanimità la proposta di legge per istituirla, sottoscritta da tutti i capigruppo consiliari, primo firmatario il presidente dell'Assemblea Dino Latini. Previste anche iniziative per informare e sensibilizzare la comunità, con particolare attenzione ai giovani, sui temi di sicurezza e legalità.

L'organizzazione è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che potrà anche sostenere quelle promosse da associazioni nella direzione indicata: per il triennio 2021-2023 fondi annui previsti per 10mila euro. Tragedie come quella di Corinaldo e come altre avvenute negli anni in Italia in occasione di altri eventi, non devono accadere più: è l'auspicio espresso trasversalmente negli interventi che si sono succeduti in aula. Legge illustrata in aula dalla relatrice di maggioranza Jessica Marcozzi (FI) e di opposizione Marta Ruggeri (M5s). Il provvedimento prende spunto dalle iniziative del Cogeu (Comitato genitori unitario) costituito a Senigallia dopo l'8 dicembre 2018, ora associazione che opera per la sicurezza e la salvaguardia dei ragazzi. Tra i progetti realizzati, il "Codice etico del diritto al divertimento sicuro" (nel 2019 con il Garante regionale dei diritti e le associazioni a cui fanno capo i locali da ballo). (ANSA).