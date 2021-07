Rottura acquedotto, sindaco Pesaro, acqua torna entro le 24

Dalle 15 di oggi la città di Pesaro, oltre 95mila abitanti, è senza erogazione dell'acqua a causa di una rottura dell'acquedotto. "I lavori stanno procedendo e Marche Multiservizi mi informa che, se non ci saranno imprevistim entrio le ore 24 l'acqua tornerà gradualemente, da prima nei piani bassi e mano a mano in quelli più alti". Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci sulla sua pagina facebook, aggiornando i cittadini sulla situazione. "E' stata purtroppo una rottura pesante nei pressi di Cuccurano - spiega -, ma le riparazioni stanno procedendo al meglio e questo ci conforta. Marche Multiservizi si scusa per il disservizio". Sempre via social il sindaco aveva informato che "per ridurre i disagi alla popolazione, a partire dalle 14:30 Marche Multiservizi ha allestito tre punti per la fornitura di acqua nei parcheggi di Baia Flaminia, Campus Scolastico, VitriFrigo Arena. Inoltre sei squadre della Protezione Civile Pesaro stanno distribuendo acqua fino alle 21 in varie postazioni: via Mario del Monaco (Porto); ex Foro Boario (Borgo Santa Maria): sede Protezione Civile di via Lombardia (Villa San Martino); via Basento, sede Quartiere (Vismara); piazza Alfieri (Muraglia); Pista Polivalente (S.Maria dell'Arzilla); San Decenzio (Pantano)".