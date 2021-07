Lavoro: Marche, nel 1/o trimestre 35.102 assunzioni (-14%)

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Nel primo trimestre 2021, le aziende marchigiane hanno assunto 35.102 persone, -14% rispetto allo stesso periodo 2020 e cioè 5.721 in meno; -26,3% rispetto al 2019. La tipologia contrattuale che registra la maggiore perdita rispetto allo stesso periodo del 2020 è il contratto stagionale (-54,7%), a seguire l'intermittente (-33,2%) e il contratto a tempo indeterminato (-14,8%). Lo evidenziano i dati dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps, elaborati dall'IRES Cgil Marche, Più contenuta la contrazione dei contratti a termine (-12,3%). Salgono le assunzioni dei contratti in somministrazione (+6,7%).

Nello stesso periodo, le cessazioni dei rapporti di lavoro sono state 26.911 (-30,8% rispetto al 2020). Le cessazioni sono diminuite per tutte per le tipologie contrattuali. In particolare, quelle di contratti stagionali sono crollate del 64,7%. Il saldo assunzioni/cessazioni del trimestre risulta positivo nel complesso (+8.191) e per le singole tipologie contrattuali ad eccezione dei contratti a tempo indeterminato.

Le trasformazioni di contratti precari in rapporti a tempo indeterminato sono state 3.700 (-1.826 rispetto allo stesso periodo del 2020): soprattutto a causa del minor numero di trasformazioni dei rapporti a termine, praticamente dimezzati rispetto all'anno precedente.

"I dati - dichiara Rossella Marinucci, segretaria regionale Cgil Marche - confermano per le Marche un vero primato nella precarizzazione del lavoro. Per l'uso della somministrazione e del lavoro intermittente, infatti, siamo sempre in testa alle classifiche, mentre occupiamo le ultime posizioni nelle forme più stabili di assunzione. Per questo, - afferma - occorre una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive che sostengano nelle fasi di transizione tra un lavoro e l'altro e che bilancino tanta precarietà, non solo lavorativa ma anche di vita". (ANSA).