Danza: Kataklò tornano a esibirsi al 28/o Civitanova Danza

(ANSA) - ANCONA, 24 GIU - 'Back to dance' (Torna a ballare) dei Kataklò, è il titolo evocativo dello spettacolo che il 25 giugno inaugura al Teatro Rossini di Civitanova Marche in prima assoluta il 28/ festival di Civitanova Danza, che propone fino al 4 agosto sei spettacoli all'insegna di stili e linguaggi diversi a cura dell'Amat e del Comune. Il più importante gruppo italiano di physical theatre torna in scena dopo la pandemia inneggiando alla ripartenza con uno spettacolo firmato da Giulia Staccioli, che con pezzi inediti e di repertorio regala al pubblico il senso di una ritrovata libertà, mescolando in un unico abbraccio atletismo e poesia. Seguirà il 2 luglio in prima italiana 'Boys don't cry', creato da Hervé Koubi nel 2018 sulla base di un lavoro della scrittrice francese Chantal Thomas. In scena sette dei 14 straordinari ballerini del gruppo imbastiranno una singolare partita di calcio danzata (dall'hip-hop a spunti contemporanei), come metafora del pregiudizio che antepone la danza agli sport maschili, per lanciare un messaggio di libertà. In prima italiana anche 'Alce', di Fabrizio Favale e la compagnia Le Supplici (9 luglio), che partendo dalla pandemia indaga sul rapporto tra l'uomo e gli animali. I movimenti del mondo animale, siano essi branchi di pesci, stormi di uccelli o sciami d'insetti, sarà anche al centro di 'Flow' della compagnia svizzera Linga (16 luglio), che si avvarrà di una partitura musicale composta e suonata dal vivo. Arriva poi in prima assoluta il Balletto di Roma con 'Astor', per la coreografia di Valerio Longo (29 luglio), che in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla propone un 'concerto di danza' sulle sue musiche da tango, arrangiate da Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal noto bandoneòn Mario Stefano Pietrodarchi.

Conclude il 4 agosto 'Love poems' della MM Contemporary Dance Company, diretta dal coreografo Michele Merola con tre performance: 'Duo D'Eden' di Maguy Marin, 'Round trip' di Roberto Tedesco, in prima assoluta, e 'La metà dell'ombra' di Merola. (ANSA).