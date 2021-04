Benigni, abiterei vicino a Macerata città letteraria per eccellenza

(ANSA) - MACERATA, 30 APR - "Macerata è una città letteraria per eccellenza, gioiosa e meravigliosa, se trovassi una casetta a Urbisaglia ci verrei ad abitare molto volentieri": a dirlo è stato Roberto Benigni, partecipando all'evento organizzato in diretta streaming dall'Università di Macerata per presentare il terzo capitolo del progetto editoriale dedicato alle letture dantesche dell'attore e regista premio Oscar. "Vorrei venire a studiare a Macerata, studiare in questa città è un dono del cielo", ha aggiunto Benigni, parlando agli studenti dell'ateneo e del liceo Leopardi che ha collaborato all'iniziativa che si inserisce negli eventi per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. (ANSA).