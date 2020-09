Coronavirus, 30 ricoverati nelle Marche, due in intensiva. Zero decessi

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - Sono saliti a 30, uno più del giorno precedente, i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, due di quali in terapia intensiva (all'ospedale di Torrette di Ancona e all'ospedale di San Benedetto del Tronto) e due in semi intensiva (a San Benedetto). Nelle ultime 24ore non ci sono stati nuovi decessi. Secondo l'aggiornamento del Gores, gli altri 26 degenti negli altri nosocomi sono così distribuiti: 12 ad Ancona (10 malattie infettive, un caso in clinica pediatrica e uno in clinica ostetrica-ginecologica), 4 a Marche Nord, 10 a Fermo. Sono 12 gli ospiti di strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone. In aumento i positivi in isolamento domiciliare, che passano da 752 a 765, mentre le persone in quarantena per contatti con i contagiati da 2.374 a 2.419. Infine i dimessi/guariti salgono a 6.170.