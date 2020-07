Coronavirus: nessun decesso, dimessi/guariti a 5.716

(ANSA) - ANCONA, 26 LUG - Nessun decesso correlato al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove salgono a 5.716 i dimessi/guariti, 14 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre i ricoverati restano 4: uno in terapia intensiva a Marche Nord, gli altri in reparti non intensivi a Torrette di Ancona (due) e Macerata (uno). Due gli ospiti della Rsa di Campofilone. Sono 118 i positivi in isolamento domiciliare e sono saliti a 670 quelli che sono in quarantena per contatti con contagiati. Tra loro 75 con sintomi e 28 operatori sanitari. (ANSA).