Dimessi/guariti 1.754, ricoverati 892

(ANSA) - ANCONA, 18 APR - Salgono a 1.754 i dimessi/guariti nelle Marche, prossimi al raddoppio sui ricoverati che sono 892.

I dati del Gores indicano anche che il totale dei casi positivi è 5.721 contro 20.292 negativi. I ricoverati in terapia intensiva sono 88, quelli in terapia non intensiva 570, quelli in area post critica 234, mentre i malati in isolamento domiciliare sono 2.280. I deceduti sono 795, ma il dato sarà aggiornato oggi successivamente. Si svuotano le terapie intensive: 11 i ricoverati a Marche nord, 24 a Torrette. Pesaro Urbino resta la provincia con il maggior numero di casi complessivo: 2.293, seguita da Ancona con 1.702, Macerata con 906, Fermo con 381, Ascoli Piceno con 271, ci sono poi 168 casi da fuori regione. Sono infine 7.789 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.365 operatori sanitari.