Bookpride, anche in cucina "nessun luogo è lontano"

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La gastronomia si conferma come uno dei punti forti dell'editoria italiana. Milano dal 10 al 12 Marzo è diventata capitale del segmento librario indipendente con la manifestazione Book Pride, che ha portato al centro espositivo Super Studio Maxi (zona Famagosta) centinaia di editori italiani. Diversi i titoli e le novità della cucina grazie anche alla presenza di editori specializzati come Guido Tommasi.

Motto della manifestazione "Nessun luogo è lontano", infatti, l'editoria indipendente si fa carico di traghettare in Italia anche quelle storie e quei titoli che vengono da terre lontane, accorciando le distanze e portando quelle stesse storie nelle case dei lettori.

Numerose le iniziative e gli incontri con autori italiani e non, a volte accompagnati e raccontati anche con e attraverso la musica: tra gli italiani Paolo Cognetti, premio Strega 2017, che "duetta" con il cantautore Giorgio Poi.

Tra gli stranieri, interessante la presenza del finlandese Kari Hotakainen, affermato scrittore e poeta in patria, che ha presentato il suo ultimo titolo "La grande Migrazione", in cui, con la sua proverbiale graffiante ironia, racconta di un futuribile scenario immaginario dove le campagne si sono svuotate e la classe politica si arrende al fallimento, affidando ad un'umanità allo sbaraglio la soluzione del problema attraverso un atto creativo (edito Iperborea). In fiera grande attenzione viene dedicata ai più piccoli, mentre ampi spazi vedono protagonisti gli editori del fumetto, tra questi Bao (nota soprattutto per i volumi Zerocalcare), in mostra a Milano alla Fabbrica del vapore. (ANSA).