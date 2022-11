The Long Game, strategia per un successo duraturo

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - A livello razionale sappiamo tutti che il successo duraturo richiede perseveranza e impegno. Eppure gran parte della nostra cultura ci spinge a fare ciò che è facile, ciò che è garantito e ciò che sembra affascinante sul momento. Giocare una "partita lunga" - rinunciando alle gratificazioni a breve termine per impegnarsi verso un obiettivo futuro incerto ma degno - non è facile. Ma è la strada più sicura per un successo significativo e duraturo in un mondo che troppo spesso dà la priorità a ciò che è facile, veloce e, in ultima analisi, superficiale. 'The Long Game' di Dorie Clark, best seller 2021 per il Wall Street Journal, che esce oggi in versione italiana edito da Ayros, ha l'obiettivo di mettere a nudo il processo e di condividere la verità pura e semplice su ciò che serve per costruire un successo a lungo termine.

Dorie Clark, firma di punta per la Harvard Business Review, che ha fra i suoi clienti come consulente Google, Microsoft e la World Bank, condivide preziose strategie rivelatesi vincenti nel percorso di molti imprenditori e manager che ha aiutato: concedersi delle tregue, dire di no (anche a proposte interessanti), dedicare 20% del tempo all'esplorazione, selezionare i propri obiettivi, fare networking con le persone giuste, rendere produttivi i propri fallimenti, allenare la pazienza strategica, fermarsi a raccogliere i propri risultati.

The Long Game vuole essere una chiamata a gran voce a favore del pensiero a lungo termine. È un kit di strumenti pratici che mostra come continuare a dare priorità a ciò che conta di più, a fare piccole cose nel tempo per raggiungere gli obiettivi e a essere disposti a continuare a perseguirli anche quando sembrano inutili, noiosi o difficili.

Il libro, con la prefazione di Riccardo Scandellari, è diviso in tre parti. Nella prima, 'Fare spazio', c'è un aspetto del gioco a lungo termine spesso trascurato: la necessità di sgombrare prima il campo per potersi schiarire le idee. Nella seconda parte, 'Concentrarsi su ciò che conta', si entra nel vivo del guardare lontano. La terza parte, 'Mantenere fede in sé stessi', è dedicata a come andare avanti nonostante le sfide continue o le battute d'arresto. (ANSA).