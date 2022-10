Marge con il dito medio alzato di fronte al consolato dell'Iran a Milano

Marge Simpson è tornata questa mattina davanti al Consolato generale dell'Iran, dove é visibile la nuova opera di aleXsandro Palombo "The Cut 2" con la stessa Marge Simpson che mostra il dito medio alzato. Il 5 ottobre davanti al consolato era apparsa l'opera The Cut in cui Marge Simpson tagliava i suoi iconici capelli per celebrare il coraggio delle donne iraniane e omaggiare Mahsa Amini picchiata a morte dalla polizia morale perché indossava male l'hijab.

L'opera murale era stata rimossa il giorno dopo. Oggi è apparsa una nuova Marge, sempre con una ciocca di capelli in mano, ma questa volta decisamente più arrabbiata.