Concerto Fedez e J-Ax a Milano, si riempie piazza Duomo

Per qualche anno i due rapper non si sono rivolti la parola, per questioni mai rese pubbliche completamente, ma hanno deciso di 'riappacificarsi' con un evento per raccogliere fondi grazie al numero solidale 45595, in favore di Tog- Togheter To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

Da stamattina, nonostante il tempo incerto e un breve acquazzone che si è abbattuto sul capoluogo lombardo, ragazze e ragazzi, con e senza ombrello, sono in piazza Duomo nella speranza di conquistarsi i posti migliori.

L'ingresso è libero fino alla capienza massima concessa, che è di 19.400 persone, mentre sono 255 gli steward a controllare.

Fedez ha pubblicato su Instragram alcune stories prima dell'esibizione. Una con la figlia che corre sul palco con il microfono, un'altra con la moglie, Chiara Ferragni, che balla in piazza Duomo con la bimba in braccio e alcuni momenti del soundcheck. 'Il meteo dovrebbe tenere per questa sera, anche se io preferisco una leggera pioggerellina, ci voleva il concerto di Fedez-J-Ax per far piovere", ha scherzato il rapper sui social.

