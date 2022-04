Salute, Md: 'No a privatizzazione e commercializzazione'

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Rilanciare il sistema sanitario pubblico e la medicina territoriale, contro la privatizzazione e la commercializzazione che è la negazione del diritto alla salute. E allo stesso tempo creare una Agenzia pubblica europea del farmaco. Sono le denunce e le proposte nell'ambito di un report esposto in un convegno di Medicina democratica e Campagna Dico 32, che si è svolto oggi alla Camera del Lavoro di Milano.

"Occorre bloccare al più presto la spinta ulteriore alla privatizzazione del servizio sanitario pubblico lombardo per garantire il diritto di tutti alla salute e avere strumenti efficaci per contrastare la pandemia e nuove ondate di varianti, che la guerra in Ucraina può contribuire a favorire", ha detto Marco Caldiroli presidente nazionale di Medicina Democratica, nell'incontro sul tema "Il diritto alla salute fra guerre e sindemie". "La privatizzazione favorisce le diseguaglianze sociali e territoriali, che occorre contrastare riaffermando il diritto universale alla salute come elemento fondamentale della democrazia e della giustizia sociale", ha convenuto Vincenzo Greco, della segreteria Cgil.

Vittorio Agnoletto, della campagna europea 'Nessun profitto sulla pandemia' , ha sottolineato che "la pandemia non è finita e ogni giorno ci sono ancora oltre cento morti, nuove varianti girano in Europa e la guerra facilita la diffusione del virus.

Inoltre se non viene approvata la sospensione dei brevetti sui vaccini rischiamo che nei Paesi poveri si sviluppino nuove varianti che arriveranno da noi il prossimo autunno". "Oggi - ha detto Angelo Barbato del Forum per il Diritto alla Salute- le priorità della ricerca e degli investimenti dell'industria farmaceutica non coincidono con i bisogni di salute della popolazione. Sosteniamo la proposta di creare un'Agenzia pubblica europea per la ricerca indipendente e la produzione dei farmaco". (ANSA).