Sala, gestione Aler è fallimentare ma Lombardia la difende

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Via Bolla, via Gola e il quartiere San Siro sono i temi su cui sollecitiamo da tempo Regione Lombardia e Aler, la società regionale che possiede quei palazzi, ad una svolta. L'incendio di ieri in via Bolla purtroppo non è una sorpresa, ma la conferma che lì bisognava intervenire da tempo". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto accaduto nelle case popolari gestite dall'agenzia regionale di edilizia residenziale, dove è scoppiato un incendio nelle cantine.

"Io ho sempre dato la disponibilità a una collaborazione nella gestione delle case popolari con Regione Lombardia.

Chiunque osservi la cosa ha chiaro che farsi carico di Aler è solo una rogna e che la larghissima parte dei problemi dei quartieri popolari sono in zone gestite dall'ente regionale - ha aggiunto Sala -. Che sia un modello di gestione oggettivamente fallimentare è sotto gli occhi di tutti, eppure in Regione Lombardia lo si difende a spada tratta. Ma per provare a dare una svolta siamo disponibili a trovare nuovi percorsi di collaborazione". (ANSA).