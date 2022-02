Milano, trasferire scuola.Preside, danno

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - La scuola di via Vivaio, a Milano, al centro di polemiche e sit-in per l'ipotesi di trasferimento dalla sua storica sede presso l'Istituto dei Ciechi, ha ricevuto una mail in cui il Comune annuncia di aver deciso la nuova struttura che la ospiterà. Lo ha confermato stamani la preside dell'Istituto, Laura Lucia Corradini, che replica alla notizia, comparsa anche stamani su alcuni organi di stampa.

"In riferimento all'articolo pubblicato in data odierna rispetto ad un sicuro trasferimento della Scuola di via Vivaio presso la sede di via D'Annunzio - si legge in una nota - si precisa che la scuola ha ricevuto nella tarda giornata di ieri, non una lettera, ma una semplice mail il cui testo ci informava dell'iniziativa totalmente unilaterale della Vicesindaca Scavuzzo di trasferirci in via D'Annunzio. Ribadiamo che tale sede è stata giudicata inadeguata dal Consiglio di Istituto, sulla base di considerazioni molto dettagliate e tecniche e che, ad oggi, non si comprende sulla base di quali valutazioni la Vicesindaca invece la consideri idonea".

La preside, che nei giorni scorsi aveva ricevuto anche l'interessamento del Ministro Bianchi, afferma che "il comportamento tenuto fino ad ora dalla vicesindaca e assessore all'Istruzione, Anna Scavuzzo, ha causato e sta causando un danno gravissimo alla scuola, determinando ulteriore incertezza in una comunità scolastica, presente e futura, già provata dalla perdurante pandemia". (ANSA).