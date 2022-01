Covid:Lombardia, 32% pazienti ricoverato per altre patologie

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il 12% dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali lombardi (32 su 267) non presenta i sintomi della polmonite. Percentuale che sale al 32% in area medica (1.033 su 3.247). E' quanto emerge da alcune tabelle diffuse dall'assessorato regionale al Welfare. Tra i pazienti in area medica per i quali il Covid non è la patologia principale, 92 (3%) sono ricoverati in ginecologia, 48 (1%) in pediatria e 39, (1%) in psichiatria. (ANSA).