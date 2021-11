Consigliere Lega no vax contro Segre, 'mancava lei...75190'

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Mancava lei... 75190", dove lei è la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz dove è stata marchiata con quel numero: ha scatenato molte polemiche questo post su Facebook di Fabio Meroni, capogruppo della Lega a Lissone, in Brianza, consigliere provinciale ed ex deputato, dichiaratamente no vax.

Dopo la pubblicazione, il gruppo del Pd di Lissone e le liste civiche del centrosinistra si sono dette "inorridite" e hanno chiesto le sue scuse.

"Le considerazioni volgari di chi come il consigliere Fabio Meroni equipara le vaccinazioni al nazifascismo - hanno scritto - offendono tutte le persone dotate di consapevolezza storica e di un senso di umanità". Da qui la richiesta di "pubbliche scuse come unica via per presentarsi con un residuo di dignità di fronte al Consiglio comunale e alla cittadinanza".

"Non mi è piaciuta l'uscita della senatrice Segre sui vaccini come unica via di uscita dalla pandemia - ha spiegato Meroni al Giorno -. Rispetto la sua storia e non ho mai avuto intenzione di offenderla, ma non condivido quello che ha detto su questo argomento. Non è un medico. Anche nel mondo scientifico c'è disaccordo. Ho usato quel numero perché se avessi scritto il nome della senatrice mi avrebbero bannato da Facebook, ho voluto evitarlo".

"Non sono vaccinato e sto facendo i tamponi per accedere a consiglio e commissioni, ma è una questione di libertà.

Mettessero l'obbligo vaccinale farei l'iniezione come l'ho fatta al militare" ha aggiunto l'esponente della Lega che sulla sua pagina social sta ricevendo messaggi di insulti. (ANSA).