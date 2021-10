San Siro, Salvini: 'Serve legge speciale per gli stadi'

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Si è perso tanto tempo a Milano e non solo, occorrerebbe una legge speciale per fare in pochi mesi quello che altrimenti si rischia di fare in anni". Così il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, ha commentato l'intesa trovata da Comune di Milano e club sulla realizzazione del nuovo stadio in città. "Bene, finalmente - ha detto -. Spero che ci siano stadi nuovi in tutta Italia, che vuol dire posti di lavoro e più sicurezza.

Con stadi più sicuri, più piccoli e più moderni". (ANSA).