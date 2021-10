Estratto dall'auto dopo incidente, giovane muore travolto in tangenziale

Un giovane è morto, questa mattina prima dell'alba, a Milano, dopo un incidente stradale in cui era rimasto ferito: era stato adagiato sulla sede stradale ed è stato investito da un mezzo che passava. Lo ha riferito il 118, intervenuto con vari mezzi sul posto, l'allacciamento della Tangenziale Ovest e l'autostrada A7 verso Corsico (Milano).



Erano da poco passate le 5 quando l'auto sulla quale si trovava il giovane, un 25enne, con a bordo altri due amici, due ragazzi di 25 e 23 anni, si è scontrata con un furgone guidato da un 23enne.



Secondo le prime informazioni i due amici del 24enne lo hanno aiutato a uscire dall'abitacolo, non si sa se cosciente o meno, e lo hanno adagiato sulla sede stradale. Poco dopo però è giunta un'altra vettura, guidata da un 26enne, che non ha visto il ferito e lo ha falciato. Il giovane è deceduto mentre gli altri due suoi amici sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi. Anche il conducente dell'auto investitrice è stato trasportato in ospedale in stato di choc. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati alla Polizia stradale di Milano.

Inoltre a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 57 anni è stato investito e ucciso nella notte, dopo le quattro, da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto vicino alla discoteca Continental da cui era da poco uscito. Il cinquantasettenne abitava a Cosio Valtellino (Sondrio) e poco prima dell' investimento, avvenuto in una zona poco illuminata, era uscita dal locale da ballo. Ora sono in corso indagini, anche con il vaglio delle immagini delle telecamere presenti nella zona, per risalire all'identità del conducente dell'auto investitrice che si è allontanata senza prestare soccorso.

Purtroppo in poche ore si sono verificati incidenti mortali che hanno coinvolto anche giovani in varie regioni d'Italia.

Un treno ha travolto una ragazza di 16 anni in Puglia. Una ragazza è morta a Lipari, 4 i giovani feriti.