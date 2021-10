Salvini, astensione al 50% sconfitta di tutti

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - "L'astensione al 50% è una sconfitta per tutti. Abbiamo il dovere di occuparci di più di vita reale, di tasse lavoro, di giovani e di scuola e sempre meno di beghe". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in via Bellerio. "Faccio quindi il fioretto di non rispondere più agli attacchi quotidiani di Letta e Conte", ha aggiunto.

