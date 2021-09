Covid: esce documentario girato a Spedali Riuniti Brescia

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Un mese dentro la vita di un ospedale, durante la pandemia da Covid-19: è il documentario 'Io resto' di Michele Aiello, girato agli Spedali Civili di Brescia nel marzo 2020, che sarà presentato in anteprima proprio a Brescia il 16 settembre e sarà poi dal 23 settembre nei cinema della Lombardia e dal 30 anche nel resto d'Italia. Il film è prodotto dal regista stesso insieme a Luca Gennari e Zalab, in collaborazione con RCE Foto Verona e Comune di Brescia.

"Il rispetto verso i testimoni di questa storia non è stata l'unica sfida di questo progetto - dice Michele Aiello - Di fatto, io e Luca Gennari abbiamo scritto la storia mentre la filmavamo. Uno dei pochi punti fissi che ci ha guidati fin dai primi giorni di ripresa è stato dirsi che questa storia avrebbe potuto solo che essere collettiva, e così poi è stato. Il punto di vista, invece, si è costruito naturalmente nello stare lì.

Pian piano siamo diventati anche noi parte integrante di quella cosa che stavamo vivendo e filmando, compagni di viaggio di tutte le persone di questa storia". (ANSA).