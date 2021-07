Statua per Hack, prima di donna a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Nel 2022 ricorrerà il centenario della nascita di Margherita Hack, astrofisica, accademica e divulgatrice scientifica e Milano le dedicherà una statua che sarà la prima dedicata ad una donna sul suolo pubblico della città.

L'iniziativa è ideata e promossa da Fondazione Deloitte, in coprogettazione con Casa degli Artisti ed è sostenuta dal Comune di Milano. Il progetto di realizzazione dell'opera, che sarà inaugurata nella primavera del 2022, è già partito. Casa degli Artisti sta invitando una selezionata rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee e il progetto vincitore sarà selezionato da una giuria di esperte ed esperti nel corso del prossimo autunno.

L'artista vincitrice sarà in residenza a Casa degli Artisti, che le fornirà il supporto necessario alla realizzazione dell'opera. La scultura, infine, verrà donata al Comune di Milano e Fondazione Deloitte si farà carico della manutenzione per gli anni a venire. "Questa amministrazione si è sempre impegnata, su diversi fronti, dall'arte alla scienza, dalla toponomastica allo sport , nel riconoscimento del multiforme talento femminile: un impegno che riguarda la storia, il presente e il futuro delle nostre comunità", ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno.

"Sono certa che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di azioni positive - ha concluso la consigliera comunale del Pd, Angelica Vasile, promotrice della mozione che chiedeva proprio l'intitolazione di statue a figure femminili in città, vista la loro assenza - perché una società più giusta ed equa passa anche dal riconoscimento del grande contributo delle donne alla scienza, all'arte, alla storia, alla letteratura, ed anche alla conquista della democrazia nel nostro Paese". (ANSA).