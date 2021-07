Sala, a Milano gestita situazione non semplice

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Abbiamo avuto tre feriti in piazza Duomo e qualche stupido che è salito su un tram intorno alla Darsena. Per cui, il bilancio poteva essere meglio, però abbiamo gestito una situazione non semplice perché di gente ce n'era veramente tanta". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il bilancio della notte di festeggiamenti in città dopo la vittoria della nazionale italiana agli europei di calcio, a margine della presentazione del progetto di ampliamento del Museo del Novecento. "Diciamo che un po' capisco, anche perché dopo così tanta oppressione, un momento di gioia male non faceva - ha aggiunto -. Se uno si è fatto male con un petardo in teoria dovresti poter controllare persona per persona chi entra in piazza Duomo, ma come si fa? La cosa che abbiamo fatto, e credo che abbiamo fatto molto bene, è l'idea di chiudere la Galleria perché poteva diventare rischioso, anche per un discorso di spazi di fuga". Ai giornalisti che gli hanno chiesto se Milano organizzerà qualcosa per festeggiare la nazionale Sala ha risposto, "vediamo". "Considerando un po' Donnarumma, che è stato straordinario, un nostro patrimonio, anche se è stato ceduto, magari si potrebbe fare qualcosa chiedendo magari ai giocatori che erano presenti di venire a Palazzo Marino, quello si potrebbe fare", ha concluso. (ANSA).