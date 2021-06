++ Vaccini: Lombardia, da 25/6 si potrà spostare seconda dose ++

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - "Dal 25 giugno in Lombardia, si potrà spostare l'appuntamento per la seconda dose". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di un punto stampa sulle vaccinazioni anti-Covid in Lombardia. "Ci appelliamo al buonsenso dei nostri cittadini affinché questo eventuale spostamento si faccia solo per una ragione importante, solo nei casi necessari, per evitare di ingolfare il sistema e creare problemi nelle agende - ha aggiunto -. Si dovrà fare con un preavviso di sette giorni. Si potrà spostare data, ora e centro vaccinale. Sarà consentita una sola modifica". (ANSA).