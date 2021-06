ANSA-IL-PUNTO/COVID: Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Anche questa settimana i dati in Regione Lombardia sono da zona bianca. L'indice di incidenza è di 23 su 100mila, è la terza settimana che vengono confermati buoni dati di questo tipo, quindi da lunedì, saremo in zona bianca". A dirlo il presidente della Lombardia. Attilio Fontana.

Se sarà zona bianca, ha aggiunto, "lo dobbiamo anche alla partecipazione di tutte le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione".

Con 35.696 tamponi effettuati, sono 352 i nuovi casi con il tasso di positività in leggero aumento allo 0.9% (ieri 0.7%).

Continua il calo dei posti letto occupati sia in terapia intensiva (-2, 143) che negli altri reparti (-63, 754). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.696 morti in regione dall'inizio della pandemia.

"Noi non abbiamo mai fatto vax Day dedicati ai giovani, quindi il problema per noi non si è posto. Noi seguiamo le indicazioni e, dato che le indicazioni suggeriscono di non utilizzare AstraZeneca sotto una certa età, noi non lo utilizziamo. Abbiamo in questo momento altri vaccini che utilizziamo. Comunque noi siamo sempre rispettosi delle indicazioni che ci vengono date dal commissario e dal Cts nazionale". ha commentato Fontana a proposito della possibilità di utilizzare il vaccino AstraZeneca anche per le fasce più giovani della popolazione.

L'Anci, infine, ritiene "necessario un intervento di sostegno economico concreto dallo Stato, a fondo perduto" per le Rsa e tutte quelle realtà socio assistenziali e socio sanitarie diurne, semiresidenziali e residenziali a favore di anziani, disabili che sono state travolte dal covid e ora hanno avuto un calo "drastico" degli utenti: ne è convinto il presidente lombardo Mauro Guerra che ha lanciato la proposta ad Anci Nazionale. (ANSA).