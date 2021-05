Sala: 'L'apertura buon auspicio per Milano'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "La Scala dà il buon esempio. Speriamo possa trascinare altro": il sindaco di Milano Giuseppe Sala che è presidente del teatro più famoso al mondo definisce "un buon auspicio" la riapertura al pubblico dopo 199 giorni, anzi "un miracolo" per cui ha voluto ringraziare "le lavoratrici e i lavoratori del teatro".

La speranza è di essere alla fine dei lockdown perché "aprire e richiudere sarebbe il peggio" non solo per la Scala ma per tutti i lavoratori del settore che, ha ricordato Sala, hanno meno tutele e più precarietà. Certo, la situazione "è diversa da quella del dopoguerra. Ma il mondo della cultura soffre" ha ricordato, con l'auspicio che in futuro in teatro "possano entrare più spettatori". (ANSA).