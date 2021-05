Riapre il 16/5 Villa Arconati con la fontana di Ercole

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Villa Arconati FAR riapre al Pubblico a Milano da domenica 16 maggio, tutte le domeniche dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso ore 17.30). Tra i tesori restaurati che i visitatori potranno ammirare ci sarà il Teatro di Ercole.

Il Teatro è stato oggetto di un restauro completo negli scorsi mesi invernali, che lo hanno riportato al suo antico splendore ma non solo-, spiega un nota -, ci ha permesso di scoprire una bellissima sorpresa: anche questa statua contiene dei giochi d'acqua (finora mai ritrovati e non testimoniati in alcun documento): La fontana ora verrà studiata per tornare al più presto in funzione. (ANSA).