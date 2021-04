Ramelli: in centinaia a commemorazione

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Centinaia di persone hanno partecipato, a Milano, al un presidio per Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile 1975 dopo un'aggressione da parte di esponenti di Avanguardia Operaia. Momenti di ricordo anche per Carlo Borsani, fascista ucciso dai partigiani il 29 aprile del 1945, ed Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell'MSI assassinato il 29 aprile del 1976.

Alla cerimonia, come ogni anno, è stato dato il "presente" accompagnato "dalle braccia tese di tutti gli astanti", hanno raccontato all'ANSA alcuni dei partecipanti.

I manifestanti, oltre 800 persone per gli organizzatori, diverse centinaia per le forze dell'ordine, si sono trovati a partire dalle 18 in tre luoghi non distanti dalla via dove sorge il murales per Ramelli, in via Paladini, luogo del ferimento mortale. Anche quest'anno, a causa della normativa Anti Covid, i partecipanti hanno raggiunto il luogo della commemorazione senza corteo.

Nel pomeriggio, in via Goldoni, si è svolto anche un presidio antifascista con alcune decine di persone.