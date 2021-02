Vaccini: Milano, da domani ai medici

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - In anticipo sui tempi previsti, la vaccinazione dei primi medici e odontoiatri liberi professionisti di Milano partirà domani, mercoledì 10 febbraio, nel centro vaccinale del Policlinico di Milano. A darne notizia è Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano.

"Da un mese sottolineiamo l'assoluta urgenza di vaccinare quanto più personale sanitario possibile, anche nella prospettiva dell'imminente partenza della campagna per la popolazione generale - spiega Rossi -. Una buona notizia, anche se non abbiamo ancora informazioni precise sui tempi di vaccinazione di tutti i medici che hanno diritto alla somministrazione prioritaria, da noi inseriti nelle liste inviate il 19 gennaio e poi più volte aggiornate".

"Ricordiamo - aggiunge - che il medico e l'odontoiatra sono persone quotidianamente chiamate ad assistere i malati in considerevole e significativa quantità, e che per la professione che svolgono, possono essere loro stessi super diffusori del virus e che in tempi brevi dovrebbe partire la campagna vaccinale rivolta alla popolazione". (ANSA).