Covid: Sala, la Regione Lombardia ha l'annuncite

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Non bisogna cadere "nel rischio dell' annuncite che noi vediamo oggi in Regione Lombardia, dove ogni giorno è un annuncio. Noi non siamo quelli, non serve, non sentiamo l'ansia di dover ogni giorno far sentire che ci siamo, che siamo vivi, saranno vive le nostre idee prima di noi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel primo evento online di 'Milano Unita', realtà che nasce come percorso unitario delle forze della sinistra e dell'ecologismo, in vista delle elezioni comunali del 2021.

"Probabilmente rivinceremo - ha aggiunto a proposito delle comunali -. Di avversari forti in questo momento non ce ne sono, ma sicuramente ce ne saranno, perché come è sempre stato, il centrodestra candiderà un avversario competitivo, ma abbiamo la possibilità di essere riconfermati visto che l'esperienza di questi cinque anni è stata positiva". (ANSA).