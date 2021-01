Nome non cambia, ma polemiche tifosi Inter sui social

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - L'Inter non cambia nome, come annunciato all'ANSA dall'ad Alessandro Antonello, ma sui social sono molti i tifosi nerazzurri che hanno storto il naso alle indiscrezioni anche sul possibile cambio del logo da parte della società nerazzurra. Un progetto che però, ha assicurato Antonello, è basato "sui valori storici dell'Inter e che ha l'obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano".

"La storia non si tocca. Il nostro logo ci rappresenta, perché 'Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo', si legge in uno dei tanti tweet di protesta. 'Il logo minimal. Mi viene da piangere, sarà una porcata', scrive un altro tifoso. "Il logo attuale dell'Inter è di una bellezza abbagliante, non vedo la necessità di una modifica peggiorativa". E anche qualche tifoso vip, come Beppe Severgnini, rimane perplesso: "Il nome non cambierà ma sarebbe sorprendente, la squadra è nata come Internazionale nel 1908 perché voleva far giocare i giocatori stranieri".

C'è anche chi spezza una lancia a favore della scelta del club, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto commerciale: "Scelta obbligata per spingere il brand verso altri mercati". "È un passo importante che non va toppato, ma non è nulla che cambia la nostra storia", spiega invece un altro fan nerazzurro.

Poi il chiarimento dell'ad Antonello: l'obiettivo è quello di rafforzare il legame con Milano, guardando ai nuovi mercati, per "avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi". (ANSA).