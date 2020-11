Prima della Scala:per 7/12 cast stellare

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Sarà un cast stellare quello della prima della Scala del sette dicembre che - causa Covid - non si aprirà con il pubblico e nemmeno con un'opera ma con uno spettacolo in diretta su Rai 1 e streaming, che si vorrebbe al mondo intero, a cui parteciperanno 24 fra i più grandi cantanti lirici del mondo da Placido Domingo a Roberto Alagna (che tornerà al Piermarini per la prima volta da quando abbandonò il palco per i fischi in Aida nel 2006), da Jonas Kaufmann a Vittorio Grigolo).

Ci sarà anche il ballo, a partire dall'ètoile Roberto Bolle.

E ci saranno i grandi stilisti italiani a cui è stato chiesto di vestire le artiste. "Vogliamo mandare un messaggio di speranza" ha detto il sovrintendente, Dominique Meyer. (ANSA).