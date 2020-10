Covid: Fontana, situazione drammatica, rispettate le regole. In Fiera i primi sei pazienti

E' un appello a rispettare le regole per evitare i contagi quello che il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha fatto ai cittadini parlando alla trasmissione Buongiorno su Sky Tg24. "Chiedo ai cittadini - ha detto - la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengano applicate, ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste. Lo chiedo con il cuore in mano, con la coscienza che i cittadini hanno dato una risposta eccellente nella precedente ondata. Chiedo questo sacrificio". In particolare "alle persone più fragili e anziane, a chi ha patologie" l'appello di Fontana è a stare "a casa il più possibile ed evitare contatti".

Sono "leggende metropolitane" i retroscena sulla contrarietà di Salvini al coprifuoco in Lombardia, ha assicurato Fontana.

Giunge anche l'appello del Niguarda a seguire le regole: "I contagi stanno velocemente aumentando. Il nostro pronto soccorso che in estate registrava l'accesso di due pazienti a settimana per Covid, ora ne accoglie 30 al giorno". E' la seconda ondata constatata dall'ospedale Niguarda, che ha dovuto "riorganizzare l'attività per poter rispondere in modo rapido all'emergenza in corso", convertendo "sei reparti di degenza e una terapia intensiva per destinarli all'assistenza dei pazienti affetti da Covid".

Attraverso la propria pagina Facebook, l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha voluto anche lanciare un appello: "Per poter gestire questa difficile situazione il nostro impegno non è abbastanza, occorre un ulteriore sforzo da parte di tutti - si legge nel messaggio -. Ci affidiamo alla responsabilità e alla coscienza di ciascuno, nel seguire le regole e le raccomandazioni ed evitare, per quanto possibile, tutte quelle attività, potenzialmente a rischio, che non siano strettamente necessarie".

Intanto la Regione ha deciso la graduale riduzione delle attività di chirurgia ordinaria, ovvero delle operazioni programmate differibli (quindi non le urgenze). La riduzione varia a seconda degli ospedali in base alla situazione di ciascuno.

E' previsto per oggi pomeriggio l'arrivo dei primi sei pazienti all'Ospedale di Fiera Milano. Lo ha detto Guido Bertolaso, in visita nella struttura, dove fervono i preparativi. "trasferiti dalla rianimazione di un altro ospedale", ha detto Bertolaso in collegamento con Mattino Cinque. In circa una settimana arriveranno una trentina di malati, fino a 45.