Coronavirus: a Milano un altro pm positivo, subito procedure

Sono un pm e un ufficiale di polizia giudiziaria assistente di un pubblico ministero i nuovi casi di Coronavirus registrati in Procura a Milano. E' quanto è stato precisato nel pomeriggio al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese dove il numero complessivo di positivi rilevati sono dunque tre. In base alle procedure anti-Covid, immediatamente applicate, alcuni magistrati sono in isolamento fiduciario, cosa che tra l'altro, porrà dei problemi per la copertura dei turni di udienza a partire da lunedì prossimo.

Subito sono scattate le procedure di tracciamento e di sanificazione dei locali