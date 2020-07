Lombardia,tunnel sanificatore in Regione

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Un tunnel sanificatore che misura la temperatura, sanifica scarpe e vestiti è da oggi all'ingresso di Palazzo Pirelli, a Milano, dove ha sede il Consiglio Regionale della Lombardia.

"Il Consiglio regionale della Lombardia è il primo ente pubblico in Italia a essere dotato di questa struttura tecnologica d'avanguardia - spiega in una note il presidente Alessandro Fermi -. Grazie alla società che ce ne ha fatto dono, in pochi secondi e in pochi metri vengono assicurate e garantite tutte le misure di sanificazione e tutela previste dalle normative vigenti".

Il tunnel è stato donato dalla società Cloud Technologies che ha provveduto alla realizzazione, al trasporto e all'installazione del tunnel, che resterà a disposizione gratuita dell'istituzione regionale per i prossimi sei mesi (fino al 14 febbraio 2020). Chiunque entri a palazzo ha l'obbligo di attraversare il tunnel.