Gallera: 'In Lombardia una bomba atomica'

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "Il traguardo è molto vicino, vogliamo raggiungerlo a tutti i costi": lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. "Il risultato è vicino, non dobbiamo allentare l'attenzione adesso: dobbiamo veramente fare una pasqua in casa".

"Non è possibile paragonare ciò che è successo in Lombardia, una bomba atomica, a quello che è successo nelle altre regioni": ha aggiunto l'assessore, spiegando che c'è un' "abissale differenza" tra i dati del contagio in Lombardia e quelli del Veneto e dell'Emilia. (ANSA).