Concorso di Eleganza di Villa d'Este 2024

L'edizione 2024 del celebre Concorso di Eleganza di Villa d'Este, che si organizza dal nell'omonimo grand hotel di Cernobbio, sul Lago di Como, apre i battenti venerdì 24 maggio alle 10:00, con la registrazione dei partecipanti e i controlli tecnici per le Historic Cars all'interno di Villa d'Este.

Nel pomeriggio, alle 16:30, i partecipanti si riuniranno nella Sala Regina dell'hotel, momento che sarà seguito alle 18:45 da un incontro con Bmw nel Mosaic Garden per la presentazione della ventesima 'opera' su quattro ruote della serie Art Car, la Bmw M Hybrid V8 da corsa su cui è intervenuta l'artista contemporanea di New York Julie Mehretu.

Riflettori puntati sul mondo Bmw anche dopo cena, quando alle 21:30 nell'area del ristorante Platano, affacciata sul Lago di Como, il Gruppo di Monaco svelerà in prima mondiale durante un evento riservato ai partecipanti, agli invitati e alla stampa una sua novità assoluta. A seguire un party nella zona della Piscina.

Sabato 25 maggio dalle 10:00 il Concorso di Eleganza di Villa d'Este aprirà (come domenica 26) le sue porte anche al pubblico.

Fino alle 16:00 il parco dell'hotel farà da sontuosa cornice ad Amici & Automobili, emozionante incontro della comunità automobilistica internazionale che replica il format dei leggendari eventi 'Cars & Coffee' degli Stati Uniti.

I biglietti - che sono acquistabili su TicketOne - costano 5 euro (3 per i ridotti, gratis i bambini fino a 4 anni) e prevedono per la prima volta una speciale agevolazione per i residenti a Cernobbio. Gli organizzatori ricordano che il 100% del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto alla città di Cernobbio e andrà a beneficio di vari progetti scolastici.

L'esposizione delle auto iscritte al Concorso inizierà però alle 9:30 per agevolare il lavoro della giuria che ispezionerà con cura ogni esemplare. Il pubblico potrà iniziare a votare attraverso la App dell'evento per i due premi speciali 'Coppa d'Oro Villa d'Este' per Historic Cars e 'Concorso d'Eleganza Design Award' per Concept Cars & Prototypes.

Durante l'intera apertura di sabato sarà anche possibile ammirare due esposizioni tematiche - quella di Rolls-Royce e quella dedicata alla Bmw Art Car - nel Mosaic Garden di Villa d'Este.

Con inizio alle 14:00 è prevista la parata - davanti al pubblico e alla giuria - delle auto iscritte sulla terrazza di Villa d'Este a cui seguiranno le cerimonie di consegna del premio 'Coppa d'Oro Villa d'Este' e di altri riconoscimenti speciali per le vetture d'epoca.

Come anticipato per tutto il 25 maggio il parco di Villa d'Este ospiterà le riunioni e gli incontri 'informali degli appassionati e degli esperti di Amici & Automobili - Wheels & Weisswürscht.

Domenica 26 maggio il Concorso vive la sua giornata più intensa e importante, con apertura al pubblico dalle 9:30 alle 18:00 (compreso il Festival con Festival dedicato a music, arte e cultura) e una mostra di Icone del Motorsport all'adiacente Villa Erba, nella Rotonda del Centro Congressi.

Alle 9:30 inizierà anche l'esibizione delle auto in lizza per il Concorso accompagnata dalle ispezioni della Giuria.

Proseguiranno anche le votazioni del pubblico via App Per il 'Concorso d'Eleganza Design Award' riservato a Concept Cars & Prototypes e un referendum dedicato ai più giovani - che potranno votare solo nella kids area - per assegnare il Trofeo Bmw Group Ragazzi.

Telecamere, apparecchi fotografici e smartphone puntati sulla passerella ufficiale delle auto storiche in gara dalle 14:00 alle 17:30, con consegna dei trofei ai vincitori delle classi previste, del Prix d'Honneur Historic Cars, del 'Concorso d'Eleganza Design Award' per Concept Cars & Prototypes, del Trofeo Bmw Group Ragazzi e del Trofeo dei Presidenti.

Dopo la cena a inviti, la serata si concluderà attorno alle 22:30 con la consegna del Bmw Group Trophy - Best of Show per il primo e secondo classificato.

Visto l'abituale grande afflusso di pubblico, gli organizzatori e le autorità locali pregano di utilizzare le aree di parcheggio pubblico P1 Villa Erba Autosilo oppure P4 Villa Erba Galoppatoio (tariffa giornaliera 10 euro). Nella giornata di sabato sarà disponibile un servizio navetta dal parcheggio P1 a Villa d'Este.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA