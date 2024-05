Al Fuoriconcorso la velocità secondo Heritage Stellantis

Velocità. artigianalità e bellezza sono stati gli ingredienti della 'ricetta' per la partecipazione, lo scorso fine settimana, dell'Heritage Stellantis al Fuoriconcorso nelle storiche Villa del Grumello e Villa Sucota, affacciate sul Lago di Como.

Il particolare tema di quest'anno, sintetizzato nell'acronimo 'BRG', ovvero British Racing Green, era riferito al colore ufficiale delle case automobilistiche britanniche con team da corsa che dominarono la Formula 1 tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Proprio al mondo della velocità si è ispirata l'ampia esposizione di vetture classiche e contemporanee, tra le quali anche quindici monoposto di Formula 1, schierate in una ideale griglia di partenza allestita in riva al lago.

Tra queste, anche la Brabham Alfa Romeo BT45B del 1977, la prima monoposto di Formula 1 equipaggiata ufficialmente con un motore della casa del biscione. Questa vettura, caratterizzata dalla sgargiante livrea rossa Martini Racing, è di fatto il frutto della collaborazione fra il progettista sudafricano Gordon Murray, l'ingegnere italiano Carlo Chiti, 'patron' dell'Autodelta, che era il reparto corse dell'Alfa Romeo e l'imprenditore inglese Bernie Ecclestone, allora proprietario della scuderia Brabham.

L' esemplare che è stato in mostra al Fuoriconcorso, che in un angolo dello spoiler posteriore riporta una piccola bandiera brasiliana in onore di Carlos Pace, è unico e fa parte della collezione di vetture classiche di proprietà di Stellantis. E' custodito presso il Museo Alfa Romeo di Arese.



