Ad Alfa Romeo 33 Stradale il Design Concept Award

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha vinto il titolo di Design Concept Award al Concorso d'Eleganza Villa d'Este. È la quinta volta che questo premio viene assegnato a una vettura Alfa Romeo e la 33 Stradale si aggiunge a Brera, 8C Competizione ed 8C Spider, TZ3 e Alfa Romeo 4C Concept.

Alfa Romeo è anche l'unico marchio ad aver vinto entrambi i premi principali dell'evento, ossia Coppa d'Oro e Design Concept Award, nella stessa edizione, nel 2002 con Alfa Romeo 6C 1750 e Alfa Romeo Brera e nel 2012 con Alfa Romeo 6C 1750 GS (6ª Serie del 1933) e Alfa Romeo 4C Concept.

Quest'anno ad aggiudicarsi il titolo è stata la nuova 33 Stradale, considerata il manifesto in quanto a stile ed esperienza del marchio italiano. La nuova fuoriserie deriva direttamente dalla Tipo 33, un nome importante dell'automobilismo mondiale e icona degli anni '60.

Realizzata in soli 33 esemplari, la nuova coupé a due posti secchi coniuga heritage e futuro ed è prodotta mediante un processo artigianale esclusivo, esattamente come avveniva nelle botteghe rinascimentali o nelle officine dei famosi carrozzieri italiani negli anni Sessanta.

A decretare il successo della nuova 33 Stradale hanno contribuito i nuovi elementi di design appartenenti al nuovo linguaggio stilistico del marchio. Nello specifico, gli esterni sono caratterizzati da un equilibrio tra proporzioni, volumi e trattamenti delle superfici. Allo stesso modo, gli interni si contraddistinguono per il design minimalista, l'ambiente coinvolgente e i materiali che enfatizzano l'esperienza di guida, il tutto rispettando fedelmente estetica e tecnica della 33 Stradale del 1967.



